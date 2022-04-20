Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with his Ukrainian counterpart Andrii Sybiha. A joint press conference was held after the meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mustafa Abdülcemil Kirimoglu, National Leader of the Crimean Tatar Turks and Member of the Ukrainian Parliament and Refat Chubarov, Chairman of the Mejlis of the Crimean Tatar People.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan was received by Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine. On the occasion of the meeting, our Minister was awarded a Ukrainian order of merit.