Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mulambo Haimbe, Minister of Foreign Affairs and Int...
V. Antalya Diplomacy Forum, organized under the auspices of President Recep Tayyip Erdoğan and hoste...
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan and İbrahim Kalın, Director of the National Intelligence Org...
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Shehbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, prior t...
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Phenyo Butale, Minister of International Relations ...
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Ünal Üstel, Prime Minister of the Turkish Republic ...
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Asaad Hassan Al-Shaibani, Minister of Foreign Affai...
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Tom Berendsen, Minister of Foreign Affairs of the K...
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan received Tom Barrack, U.S. Ambassador to Türkiye and Special...