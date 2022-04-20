Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Asaad Hassan Al-Shaibani, Minister of Foreign Affairs of Syria. A joint press conference was held after the meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan was received by Ahmad al-Sharaa, President of Syria.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan held a trilateral meeting with Asaad Hassan Al-Shaibani, Minister of Foreign Affairs of Syria and Anas Khattab, Minister of Interior of Syria.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan received Abdurrahman Mustafa, Chairman of the Syrian Turkmen Assembly and the accompanying delegation.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan visited the Muhyiddin Ibn al-Arabi Mosque and Tomb in Damascus.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan visited the Tomb of Salahuddin al-Ayyubi and the Turkish Air Force Martyrs’ Cemetery in Damascus.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan visited the Tomb of Mawlana Khalid al-Baghdadi in Damascus.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan visited the Suleymaniye Complex in Damascus.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan visited the Umayyad Mosque in Damascus.