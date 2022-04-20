Latest Press Releases Press Releases & Statements Question & Answer Joint Declarations Joint Press Conferences Latest Developments Press Lines
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Asaad Hassan Al-Shaibani, Minister of Foreign Affairs of Syria, 8 October 2025, Ankara
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Asaad Hassan Al-Shaibani, Minister of Foreign Affairs of Syria, in Ankara. A joint press conference was held after the meeting.