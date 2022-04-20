Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Sergey Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, in Moscow. A joint press conference was held after the meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Igor Levitin, Adviser to the President of the Russian Federation and Special Presidential Representative for International Cooperation in Transport.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Vladimir Medinsky, Aide to the President of the Russian Federation.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with the Turkish business community.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Sergei Shoigu, Secretary of the Russian Federation Security Council.
Minister of Foreign Affairs HakanFidan met with Igor Sechin, CEO of Rosneft.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan received an honorary doctorate from MGIMO University.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan was received by Vladimir Putin, President of the Russian Federation, in Kazan.