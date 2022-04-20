Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mohammad Ishaq Dar, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Pakistan, in Islamabad.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mohammad Ishaq Dar, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Pakistan, Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia and Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs, Emigration and Expatriates of the Arab Republic of Egypt, in Islamabad.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs, Emigration and Expatriates of the Arab Republic of Egypt, in Islamabad.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan was received by Shehbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, in Islamabad.