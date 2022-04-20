Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan participated in the Meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, in Brussels.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mark Rutte, NATO Secretary General, on the margins of the Meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, in Brussels.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with David van Weel, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, on the margins of the Meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, in Brussels.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Yvette Cooper, Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom, on the margins of the Meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, in Brussels.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan participated in the Trilateral Meeting of Ministers of Foreign Affairs of Türkiye-Bulgaria-Romania, with Georg Georgiev, Minister of Foreign Affairs of Bulgaria and Oana Toiu, Minister of Foreign Affairs of Romania, on the margins of the Meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, in Brussels.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Maxime Prévot, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Development Cooperation of Belgium, on the margins of the Meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, in Brussels.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Anita Anand, Minister of Foreign Affairs of Canada, on the margins of the Meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, in Brussels.