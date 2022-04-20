Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan was received by Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, during his visit to Egypt.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs, Emigration and Expatriates of the Arab Republic of Egypt, during his visit to Egypt. joint press conference was held after the meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Ahmed Aboul Gheit, Secretary-General of the League of Arab States, during his visit to Egypt.