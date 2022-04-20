Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan participated in the meeting on regional issues with Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Egyptian Expatriates of the Arab Republic of Egypt, Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia and Massad Fares Boulos, U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs, in Cairo.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan participated in the Fourth Foreign Ministers’ Meeting of Türkiye-Egypt-Pakistan-Saudi Arabia, in Cairo.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan was received by Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt in Cairo.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Egyptian Expatriates of the Arab Republic of Egypt, in Cairo.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mohieddin Salem, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Sudan, in Cairo.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan received Massad Fares Boulos, U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs, in Cairo.