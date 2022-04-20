Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Abdul Hamid Dabaiba, Prime Minister of the Government of National Unity of Libya, in Tripoli.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mohammad Al-Manfi, President of the Libyan Presidential Council, in Tripoli.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mohamed Miftah Takala, Chairman of the High Council of State of Libya, in Tripoli.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Libyan security officials in Tripoli, hosted by National Security Advisor Ibrahim Dabaiba.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan visited Turkish Armed Forces Libya Task Group Command, in Tripoli.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with General Saddam Haftar, Deputy Commander of the Libyan National Army, in Benghazi.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Field Marshal Khalifa Haftar, General Commander of the Libyan National Army, in Benghazi.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Aguila Saleh Issa, Speaker of the House of Representatives of Libya, in Benghazi.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Belqasim Khalifa Haftar, Director General of the Libyan Development and Reconstruction Fund, in Benghazi.