Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan participated in the Ministerial Meeting on Jerusalem, in Amman.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Ayman Safadi, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Ahmed Attaf, Minister of State, Minister of Foreign Affairs, National Community Abroad and African Affairs of Algeria.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan participated in the Fifth Foreign Ministers’ Meeting of Türkiye-Egypt-Pakistan-Saudi Arabia, in Amman.