Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Anita Anand, Minister of Foreign Affairs of Canada, in Ottawa. A joint press conference was held after the meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan visited the Darlington Nuclear Generating Station with Anita Anand, Minister of Foreign Affairs of Canada, in Toronto.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan received Sima Acan, Member of Parliament of Canada, in Toronto.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Turkish business community in Toronto.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan attended an event hosted by the Union of International Democrats (UID) in Toronto and met with the representatives of the Turkish and Muslim community in Canada.