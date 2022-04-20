Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan participated in the opening session of the G20 Foreign Ministers’ Meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Arrmanatha Nasir, Minister of Foreign Affairs of Indonesia, on the margins of the G20 Foreign Ministers’ Meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Toshimitsu Motegi, Minister for Foreign Affairs of Japan, on the margins of the G20 Foreign Ministers’ Meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Marco Rubio, U.S. Secretary of State, on the margins of the G20 Foreign Ministers’ Meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Johann Wadephul, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany, on the margins of the G20 Foreign Ministers’ Meeting.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Roberto Velasco Alvarez, Secretary of Foreign Affairs of Mexico, on the margins of the G20 Foreign Ministers’ Meeting.