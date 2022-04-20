Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan, together with Yaşar Güler, Minister of National Defence, and İbrahim Kalın, Director of the National Intelligence Organization met with Ahmed al-Sharaa, President of Syria, Asaad Hassan Al-Shaibani, Minister of Foreign Affairs of Syria, Murhaf Abu Kasra, Minister of Defence of Syria, and Hussein Salama, Head of General Intelligence Service, in Damascus.
After the meeting, Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan and Asaad Hassan Al-Shaibani, Minister of Foreign Affairs of Syria, held a joint press conference.