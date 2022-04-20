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  3. Visit of Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, to Singapore, 2 June 2026, Singapore
Visit of Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, to Singapore, 2 June 2026, Singapore
Visit of Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, to Singapore, 2 June 2026, Singapore

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan was received by Lawrence Wong, Prime Minister of Singapore.

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Vivian Balakrishnan, Minister for Foreign Affairs of Singapore.

Minister of Foreign Minister Hakan Fidan met with K. Shanmugam, Coordinating Minister for National Security and Minister for Home Affairs of Singapore.

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan attended the Raffles Lecture organized by the International Institute for Strategic Studies (IISS) and delivered remarks, in Singapore.