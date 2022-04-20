Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan attended the 52nd Session of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Council of Foreign Ministers Meeting held in Baghdad, and handed over the Chairmanship of the Council of Foreign Ministers to Iraq.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Egyptian Expatriates of the Arab Republic of Egypt.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Fuad Hussein, Minister of Foreign Affairs of Iraq.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Faiq Zidan, President of the Supreme Judicial Council of Iraq.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan was received by Nizar Amedi, President of Iraq.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Abbas Araghchi, Minister of Foreign Affairs of Iran.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Falih Alfayyadh, Chairperson of al-Hashd al-Shaabi.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Haibat al-Halbousi, Speaker of the Council of Representatives of Iraq.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mehmet Seman Ağaoğlu, Minister of State of Iraq and Head of the Iraqi Turkmen Front (ITC), and the accompanying Turkmen delegation.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Qasim al-Aboudi, National Security Advisor of Iraq.
Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan was received by Ali Faleh Al-Zaidi, Prime Minister of Iraq, in Baghdad.