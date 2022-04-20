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  3. The R4 and R4+E3 Foreign Ministers Meetings, 23 October 2026, İstanbul
The R4 and R4+E3 Foreign Ministers Meetings, 23 October 2026, İstanbul
The R4 and R4+E3 Foreign Ministers Meetings, 23 October 2026, İstanbul

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan hosted the meeting on recent regional developments, with the participation of the Foreign Ministers of Egypt, France, Germany, Italy, Pakistan, Saudi Arabia and United Kingdom.

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan hosted the Seventh Foreign Ministers’ Meeting of Türkiye-Egypt-Pakistan-Saudi Arabia.

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Mohammad Ishaq Dar, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Pakistan.

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Ed Miliband, Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom.

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Jean-Noël Barrot, Minister for Europe and Foreign Affairs of France.

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Antonio Tajani, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Italy.

Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan met with Johann Wadephul, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany.